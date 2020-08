Lo psicologo a scuola, un ottimo segnale per studenti e insegnanti (Di martedì 18 agosto 2020) Il Ministero dell’istruzione, nel Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 scrive che: “L’attenzione alla salute e il supporto psicologico per il personale scolastico e per gli studenti rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione dell’anno scolastico. Sulla base di una convenzione tra Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, si promuove un sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta”. E’ un ... Leggi su ilfattoquotidiano

Dome689 : RT @ilfattoblog: PSICOLOGI NELLE SCUOLE 'Giusto inserirli. Ma va fatto da subito' - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: PSICOLOGI NELLE SCUOLE 'Giusto inserirli. Ma va fatto da subito' - ilfattoblog : PSICOLOGI NELLE SCUOLE 'Giusto inserirli. Ma va fatto da subito' - ilfattoblog : Lo psicologo a scuola, un ottimo segnale per studenti e insegnanti - caffel4tte : l’unico motivo per cui spero che le scuole riaprino è perché io possa andare dallo psicologo della scuola loll -

Ultime Notizie dalla rete : psicologo scuola "Lo psicologo aiuterà gli studenti a reinserirsi a scuola" AGI - Agenzia Italia Coronavirus, Walter Ricciardi: "La riapertura delle scuole a settembre non è scontata"

Cronaca - Il confine tra terrorismo psicologico e invito alla prudenza è molto sottile. La curva dei contagi da coronavirus è ancora sotto controllo, la situazione ospedaliera è regolare, ma la ...

Italiani all'indice in un film già visto

Le mascherine obbligatorie dopo le sei della sera hanno il suono di un abracadabra o di una giaculatoria: ricordati che devi morire. Non si sa se servono come prevenzione o come placebo. Il governo sc ...

Cronaca - Il confine tra terrorismo psicologico e invito alla prudenza è molto sottile. La curva dei contagi da coronavirus è ancora sotto controllo, la situazione ospedaliera è regolare, ma la ...Le mascherine obbligatorie dopo le sei della sera hanno il suono di un abracadabra o di una giaculatoria: ricordati che devi morire. Non si sa se servono come prevenzione o come placebo. Il governo sc ...