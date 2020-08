L’NBA ai playoff senza Popovich, il coach mito che faceva la spia per la CIA (Di martedì 18 agosto 2020) La prima vittima davvero eccellente della “bolla” a Disney World è Pop. Gregg Popovich e i suoi San Antonio Spurs mancheranno ai playoff NBA per la prima volta negli ultimi ventitré anni. E non è solo un lutto statistico, è come se mancasse di colpo un pezzo di storia del grande basket americano. Ne parla in un bel pezzo La Vanguardia. Popovich non ha niente del classico profilo sportivo di tanti suoi colleghi. E’ laureato in studi sovietici e geopolitica della guerra fredda. Non perde occasione per criticare Trump, a cui si riferisce come un “codardo senz’anima”. Ha lavorato per i servizi segreti degli Stati Uniti in Turchia e prima di dedicarsi al basket ha considerato una carriera come spia. Mancheranno le sue conferenze stampa condotte al ritmo di ... Leggi su ilnapolista

