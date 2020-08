Liverpool, dall’Austria: “Giocatore positivo al Covid-19 durante il ritiro” (Di martedì 18 agosto 2020) Il Liverpool si sta preparando effettuando la preparazione a Saalfelden, in provincia di Salisburgo, in vista della prima sfida stagionale contro l’Arsenal nel Community Shield, ma le notizie che arrivano dall’Austria non sono molto buone. Stando a quanto riportato dal giornale Kronen Zeitung, infatti, un calciatore dei Reds sarebbe risultato positivo al Covid-19, anche se ancora non si conosce il nome di quest’ultimo. La notizia è stata riportata anche dal Daily Mail, che sottolinea come il ritiro della formazione di Jurgen Klopp proseguirà normalmente. La società inglese, inoltre, al momento non ha rilasciato alcun commento ufficiale in merito alla vicenda. Leggi su sportface

