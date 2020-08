L'Italia organizzerà i campionati europei di Baseball del 2021 (Di martedì 18 agosto 2020) AGI - Il Division Board for Baseball of the World Baseball and Softball Confederation - Europe (WBSC Europe) ha scelto l'Italia per l'organizzazione dei campionati europei di Baseball del 2021. L'evento si svolgerà, durante il mese di settembre, a Torino, Avigliana e Settimo Torinese. Si tratta della piu' importante manifestazione d'Europa che torna nel nostro Paese dopo ventuno anni. Così il sindaco Chiara Appendino su Facebook: "Un successo per tutto il movimento sportivo di Torino e della sua area metropolitana. Un riconoscimento alle grandi tradizioni di sport, alle capacità organizzative di enti locali e istituzioni sportive e, non ultima, all'offerta di un territorio accogliente, ricco di cultura e di beni storici, architettonici e ... Leggi su agi

Ultime Notizie dalla rete : Italia organizzerà Nuove professioni contro lo stress. Vivere meglio col "professional organizer" Affaritaliani.it Racconti di fantascienza: “Il vestito e la rivoluzione” di Sam J. Miller

Lo scrittore Sam J. Miller immagina gli abiti del futuro nel nuovo podcast che comprende uno dei suoi racconti di fantascienza I racconti di fantascienza possono accompagnare l'estate 2020. Quello fir ...

Buddybank sceglie con attenzione i social. E spinge molto sugli esports

Una nuova e sfidante strategia di marketing e comunicazione per dialogare sempre più amichevolmente col proprio target. L’ha scelta buddybank, il modello di servizio ‘powered by UniCredit’, pensato pe ...

Lo scrittore Sam J. Miller immagina gli abiti del futuro nel nuovo podcast che comprende uno dei suoi racconti di fantascienza I racconti di fantascienza possono accompagnare l'estate 2020. Quello fir ...Una nuova e sfidante strategia di marketing e comunicazione per dialogare sempre più amichevolmente col proprio target. L’ha scelta buddybank, il modello di servizio ‘powered by UniCredit’, pensato pe ...