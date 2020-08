Lipsia tritato, il PSG vola in finale (Di martedì 18 agosto 2020) La formazione parigina si è imposta con il punteggio di 3-0. Ora ci sarà la vincente fra Bayern e Lione Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : Lipsia tritato, il PSG vola in finale - ErmannoClaypoo1 : Lipsia in semifinale e il Barcellona tritato. Il calcio come lo ricordavamo è finito. -