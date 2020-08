Lipsia-PSG, Sabitzer: “Siamo concentrati sulla partita, ci crediamo” (Di martedì 18 agosto 2020) E’ l’uomo che ha svolto più ruoli negli undici di gioco del Lipsia. Marcel Sabitzer può giocare a centrocampo, esterno, in avanti e addirittura sulla fascia difensiva. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di alcuni club e così il 26enne austriaco si appresta a partecipare alla semifinale di Champions League e, intervistato al sito dell’UEFA, commenta: “Ho disputato un’ottima stagione in Champions League. Ho segnato molti gol, fatto molti assist e aiutato la squadra. Se dopo soli 11 anni dalla fondazione di questa squadra, si arriva a giocare una semifinale di Champions League, già solo questo è un traguardo enorme”. Attenzione anche agli avversari di stasera, il PSG: “Loro sono i favoriti per i top player in squadra e per la rosa in generale. ... Leggi su alfredopedulla

