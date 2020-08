Lipsia-PSG, Marquinhos: “Puntiamo a vincere la coppa, siamo ambiziosi” (Di martedì 18 agosto 2020) Pilastro della difesa parigina del Paris Saint Germain, Marquinhos, intervistato dal sito dell’UEFA, commenta: “siamo cambiati molto. Quello che abbiamo fatto in questi anni ci ha fatto crescere e ci ha lasciato qualche cicatrice, ma ci ha portato dove siamo ora”. Emozionante il gol del difensore brasiliano all’Atalanta, squadra che ha già affrontato quando era in Italia con la maglia della Roma: “È stata un’esplosione di sentimenti ed emozioni. Subito dopo il gol mi sono girato e ho visto i miei compagni in panchina e sugli spalti”. Marquinhos etichetta i parigini come un team ambizioso: “Puntiamo a vincere la coppa perché siamo ambiziosi. La vogliamo. Abbiamo questo sogno”. Foto: Sito ... Leggi su alfredopedulla

Sport_Mediaset : #Lipsia, #Nagelsmann: 'Ringrazio #Tuchel ma non siamo amici. #Psg, che qualità'. #ChampionsLeague #LipsiaPSG - pisto_gol : Sacchi propose di riformare Coverciano seguendo il modello tedesco, con i centri di formazione e le Academy, ma i v… - PierangeloRiga1 : #Pronostici Lipsia - Psg 2-3 (d.t.s) (2-2) Bayern - Lione 3-1 Spezia - Frosinone 1-2 Siviglia - Inter 3-5 (d.c.r) (1-1) Psg-Bayern 1-3 - RivistaUndici : «Non avevo alcuna intenzione di diventare allenatore, non sentivo di poter diventare bravo. Ho iniziato a studiare… - zazoomblog : Diffidati Lipsia-Psg: Tuchel ha calciatori a rischio squalifica? La situazione - #Diffidati #Lipsia-Psg: #Tuchel -