Lipsia-Psg, le formazioni ufficiali (Di martedì 18 agosto 2020) Sono state rese le formazioni ufficiali di Lipsia e Psg, prima semifinale di Champions League in programma tra meno di un ora a Lisbona. Queste le scelte dei due allenatori: Lipsia (4-2-3-1): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Mukiele, Angelino; Laimer, Kampl; Sabitzer, Olmo, Nkunku; Poulsen. All. Nagelsmann Psg (4-3-3): Rico; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Paredes, Marquinhos; Herrera; Di Maria, Mbappé, Neymar. All. Tuchel Foto: psg twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

SkySport : ?? PSG - LIPSIA ?? SEMIFINALE DI CHAMPIONS LEAGUE ? Alle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport Football Come finirà la par… - Sport_Mediaset : #Lipsia, #Nagelsmann: 'Ringrazio #Tuchel ma non siamo amici. #Psg, che qualità'. #ChampionsLeague #LipsiaPSG - pisto_gol : Sacchi propose di riformare Coverciano seguendo il modello tedesco, con i centri di formazione e le Academy, ma i v… - mottolese : RT @langolodeiprono: Lipsia e Psg, questa sera al Da Luz di Lisbona si sceglie la prima finalista di @ChampionsLeague! - marco_rogerio_ : In panca 4 tedeschi Lipsia contro 4 francesi PSG . -