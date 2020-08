Lipsia-Psg, le formazioni ufficiali (Di martedì 18 agosto 2020) Match storico al Da Luz tra Lipsia e Paris Saint-Germain. Le due squadre sono alla ricerca della loro prima finale di Champions League e i due allenatori hanno scelto l'undici migliore da mandare in campo. Ecco le formazioni ufficiali.LE formazioni ufficialicaption id="attachment 999693" align="alignnone" width="300" Neymar (getty images)/captionLipsia (3-4-2-1): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Mukiele; Laimer, Sabitzer, Kampl, Angelino; Nkunku, Dani Olmo; Poulsen. PSG (4-3-3): Sergio Rico; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Paredes, Marquinhos, Herrera; Di Maria, Mbappé, Neymar. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

