Lipsia-Psg, gol Di Maria: assist di tacco Neymar, ma che errore del portiere (VIDEO) (Di martedì 18 agosto 2020) Il Psg trova anche il gol del 2-0. Nella semifinale di Champions League contro il Lipsia, i ragazzi di Tuchel chiudono il primo tempo in vantaggio di due reti per via di una palla sanguinosa persa dal portiere Gulacsi: Neymar di tacco inventa un assist magnifico per Di Maria, l’argentino a tu per tu non sbaglia e concretizza la rete del 2-0. Leggi su sportface

