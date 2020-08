Lipsia, Nagelsmann: “Il Psg è stato più forte, dobbiamo accettare la sconfitta” (Di martedì 18 agosto 2020) Il sogno europeo del Lipsia termina in semifinale. La squadra allenata da Nagelsmann non può nulla contro il talento del PSG che liquida i tedeschi con un netto 3-0.LE PAROLE DI Nagelsmanncaption id="attachment 895843" align="alignnone" width="300" Nagelsmann (getty images)/captionQueste le sue parole nel post partita: "dobbiamo accettare ciò che è successo. Non abbiamo iniziato come volevamo, e abbiamo perso fiducia. I gol subiti sono arrivati per errori nostri: loro sono di un livello altissimo, molto tecnici e veloci. Nella ripresa abbiamo forse iniziato meglio, ma non li abbiamo pressati come volevamo. I ragazzi ci hanno provato fino all'ultimo. Abbiamo avuto qualche occasione con Sabitzer, ma il PSG oggi è stato più ... Leggi su itasportpress

