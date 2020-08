Lippi: «Il Bayern alzerà la Champions, ma che rimpianto l’Atalanta!» (Di martedì 18 agosto 2020) Marcello Lippi parla di Champions League. L’opinione del tecnico italiano sulla maggiore competizione europea Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Marcello Lippi parla di Champions League. Il tecnico ha detto la sua sulla possibile vincente e non solo. Champions – «Alla fine penso che vincerà il Bayern. Però che emozioni, che spettacolo. Ci sono tanti campioni ancora in gara e ci sono due squadre che stanno vivendo una favola. Ho solo un grande rimpianto: l’eliminazione dell’Atalanta. La Dea ci sarebbe stata a meraviglia in questo quartetto di semifinaliste». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Marcello Lippi parla di Champions League. Il tecnico ha detto la sua sulla possibile vincente e non solo. CHAMPIONS – «Alla fine penso che vincerà il Bayern.

