Lione, il presidente Aulas: “La Francia merita 4 posti in Champions” (Di martedì 18 agosto 2020) Il presidente del Lione, Jean Michel Aulas, ha rilasciato un’intervista al portale francese Le progres, in cui ha lanciato una richiesta relativa alla Ligue1: “La Francia merita 4 posti in Champions. Abbiamo portato due squadre in semifinale e questo ci permette di parlare con la UEFA per richiedere questa revisione. Nonostante i tanti attacchi al nostro campionato, stiamo lavorando bene. PSG e Lione hanno battuto Atalanta e Juve”. Foto: Twitter Lione L'articolo Lione, il presidente Aulas: “La Francia merita 4 posti in Champions” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Lione presidente Lione, il presidente Aulas: “La Francia merita 4 posti in Champions” alfredopedulla.com Champions, quattro motivi per dire Lione: nulla da perdere, la rivincita di Garcia, un Aouar straripante e...

E anche per cancellare la delusione di una stagione che, dopo la chiusura anticipata della Ligue 1 causa pandemia Covid-19 (decisione contestata in maniera veemente dal presidente Aulas) ha relegato ...

