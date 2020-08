Lione, Garcia: “Finale? Ci crediamo, l’appetito vien mangiando” (Di martedì 18 agosto 2020) “Ho sempre cercato di andare avanti, l’appetito vien mangiando: vogliamo davvero arrivare in finale”. Rudi Garcia ci crede per davvero, l’allenatore del Lione, alla vigilia della semifinale di Champions League contro il Bayern Monaco, suona la carica. “Faremo di tutto per fare una partita importante – ha proseguito l’ex allenatore giallorosso in conferenza stampa – L’intero gruppo domani sarà importante”. Il Bayern però sembra davvero uno squadrone imbattibile: “Non dobbiamo fermarci alle statistiche del Bayern. Siamo in grado di tenere bene la palla, possiamo creare problemi a tutte le squadre. Non ho preoccupazioni, ho fiducia nel gruppo, dovremo rispondere presente”. Grande entusiasmo anche nello spogliatoio del Lione, il ... Leggi su sportface

