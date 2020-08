Lione-Bayern, Neuer: “Siamo abituati a situazioni competitive, daremo il massimo” (Di martedì 18 agosto 2020) Venderà cara la pelle e cercherà in tutti i modi di “chiudere” la porta, Manuel Neuer, portiere del Bayern Monaco dimostra tutta la sua carica nell’intervista sul sito ufficiale del club bavarese. Il Campione del Mondo 2014 ripensa alla prestazione contro i catalani: “Quello che è successo è stato incredibile. Eravamo tutti entusiasti nel dopo partita e non siamo riusciti a dormire dall’incredibile emozione”. Niente esitazioni, però, perchè domani c’è il Lione: “Il Lione è davvero un’ottima squadra tatticamente. Possono giocare in contropiede e hanno giocatori forti nelle loro file che non a caso hanno punito il City senza pietà”. Foto: Bayern Sito Ufficiale L'articolo ... Leggi su alfredopedulla

