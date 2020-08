Lione-Bayern Monaco domani su Canale 5 in chiaro? Orario e canale diretta (Di martedì 18 agosto 2020) Sarà Lione-Bayern Monaco la semifinale della Uefa Champions League 2019-20 visibile in chiaro su canale 5. Mercoledì 19 agosto all’Estadio da Luz di Lisbona andrà in scena la seconda semifinale di queste appassionanti Final Eight. In campo il Lione di Garcia, reduce dall’impresa contro il Manchester City, e il Bayern Monaco dopo lo straordinario 8-2 ai danni del Barcellona. La gara, in programma dalle ore 21:00, verrà trasmessa in chiaro su canale 5 e in diretta sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251. Leggi su sportface

