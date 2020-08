Lione-Bayern, Flick: “Ci stiamo preparando nel miglior modo possibile” (Di martedì 18 agosto 2020) Hans-Dieter Flick tecnico del Bayern Monaco è stato elogiato a lungo dopo la vittoria sonora contro il Barcellona. Intervistato dal sito dell’UEFA il tecnico dei bavaresi presenta il match di domani: “Naturalmente siamo felici del risultato contro il Barcellona ma abbiamo ancora dei progetti e sappiamo tutti quanto velocemente possano cambiare le cose nel calcio. Dobbiamo guardare avanti, raccogliere energie e poi in campo si parte sempre dallo 0-0”. Nessuna distrazione per il match di domani: “Ci stiamo preparando nel miglior modo possibile ma ci sono ancora cose che dobbiamo migliorare”. Foto: Twitter Bayern Monaco L'articolo Lione-Bayern, Flick: “Ci ... Leggi su alfredopedulla

