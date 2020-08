Lione, Aulas: «La Francia merita 4 squadre in Champions League» (Di martedì 18 agosto 2020) Il presidente del Lione in polemica con le regole della Uefa per la qualificazione in Champions League Jean Michel Aulas, presidente del Lione, in una intervista a Le Progres ha parlato del ridotto numero di squadre francesi che possono qualificarsi in Champions League. «La Ligue 1 ha portato due squadre in semifinale e questo ci permette di parlare con la Uefa per richiedere questa revisione. Nonostante i tanti attacchi al nostro campionato, stiamo lavorando bene. Psg e Lione hanno battuto Atalanta e Juve, abbiamo abbastanza argomenti per portare avanti l’idea. E siccome la Lega francese tarda a fare questa richiesta, tocca a noi presidenti». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

E anche per cancellare la delusione di una stagione che, dopo la chiusura anticipata della Ligue 1 causa pandemia Covid-19 (decisione contestata in maniera veemente dal presidente Aulas) ha relegato ...

