L’Inter sogna il trionfo: l’albo d’oro delle italiane in finale di Europa League/Coppa Uefa (Di martedì 18 agosto 2020) La Coppa Uefa, divenuta successivamente Europa League, è sempre stata territorio di conquista delle squadre italiane, soprattutto a cavallo tra gli anni ’80 e ’90. Ma l’ultima finale di un club italiano risale addirittura all’edizione 1998-99 quando il Parma riuscì a trionfare per 3-0 ai danni dei francesi dell’Olympique Marsiglia. È l’Inter di Antonio Conte a interrompere la prolungata assenza del tricolore in finale conquistando, per la prima volta nella storia, l’accesso all’ultimo atto della nuova Uefa Europa League. Ecco i risultati di tutti i club italiani in finale in Coppa ... Leggi su sportface

