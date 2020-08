L’infettivologo Bassetti: «Interessi politici dietro un nuovo lockdown, la scienza dice altro» (Di martedì 18 agosto 2020) Nella guerra di parole tra scienziati lui spesso viene inserito nella lista dei “negazionisti”, quasi tutti ascritti alla destra, ovviamente. Ma il professor Matteo Bassetti non nega nulla del coronavirus, pur non condividendo l’allarmismo del governo e di certi scienziati che sembrano mossi più da ragione politiche che scientifiche. “Mi auguro che alcune decisioni politiche non siano preambolo per non far fare tornare i nostri figli a scuola…”, accusa Bassetti. Il covid e l’allarmismo sul lockdown “Un nuovo lock­down non servirebbe a nulla, oggi non c’è nessuna ragione per chiu­dere nuovamente. Chi propone un nuovo lockdown, ha qualche evidenza scientifica che servirebbe a qualcosa? Oggi la situazione è ... Leggi su secoloditalia

