Lindt, il guasto alla fabbrica di cioccolato è una scena da film (FOTO) (Di mercoledì 19 agosto 2020) A causa di un guasto legato alla Lindt in Svizzera si è verificato un episodio che sembra uscito da La fabbrica di cioccolato: ecco cosa è successo. In Svizzera si è verificato un episodio che sembra uscito da La fabbrica di cioccolato, a causa di un guasto legato alla Lindt. Come ha riportato il giornale inglese The Independent, citando a sua volta la Associated Press, il fatto curioso è avvenuto in una delle fabbriche della nota società elvetica, per l'esattezza a Olten, città situata tra Zurigo e Basilea. Il guasto aveva a che fare con il sistema di ventilazione, e così dei frammenti di cacao, come potete vedere nella FOTO, sono finiti ... Leggi su movieplayer

