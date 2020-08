Liguria, Forza Italia chiede al candidato un passo indietro per le quote rosa. Lui mette la madre al suo posto (Di martedì 18 agosto 2020) Il partito gli ha chiesto di farsi da parte per permettere di rispettare le quote rosa in lista. Lui ha trovato una soluzione per non perdere completamente il posto: far candidare la madre. Succede in Liguria, dove ci si prepara alle Regionali del 20-21 settembre prossimo. Il candidato azzurro Filippo Maria Bistolfi, 37 anni, dentista di Ventimiglia e appena nominato vicecoordinatore regionale Fi, aveva già fatto affiggere i manifesti con il suo volto. Ma dopo l’apparentamento di Forza Italia con Liguria Popolare e Polis gli è stato chiesto di rinunciare alla corsa per dare spazio a una donna. Bistolfi ha però trovato il modo di far andare avanti qualcuno della famiglia: la candidata al suo ... Leggi su ilfattoquotidiano

