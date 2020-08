Ligue1, adesso è ufficiale: rinviata Marsiglia-Saint Etienne (Di martedì 18 agosto 2020) Verrà rinviato il match tra Marsiglia e Saint Etienne in programma questo venerdì per l’esordio della Ligue1 dopo il lockdown da coronavirus. Il motivo è da rintracciarsi proprio nella pandemia: i tre casi positivi nel club biancoazzurro hanno di fatto sancito l’impossibilità di iniziare il campionato francese già da venerdì. La Ligue1 ha confermato il tutto con una nota: “In considerazione dei risultati medici trasmessi dall’Olympique de Marseille questo martedì 18 agosto, la commissione nazionale per il controllo del COVID-19 indica il rinvio dell’inizio della competizione visto che il virus sta circolando all’interno del club marsigliese”. L’affiche de la 1ère journée entre l’@OM ... Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Ligue1 adesso Ligue1, adesso è ufficiale: rinviata Marsiglia-Saint Etienne alfredopedulla.com Macron stuzzica la Merkel: "E adesso 4 francesi in Champions"

E alla fine il presidente francese Emmanuel Macron non ha resistito: "A Bruxelles come in campo, Francia e Germania motori d’Europa. La cancelliera Merkel non mi rimprovererà il tifo per Psg e Lione m ...

Sky - Accostato al Napoli, su Castagne c'è l'inserimento deciso del PSG

Le sirene della Premier League ma adesso anche quelle della Ligue 1 per Timothy Castagne. Sul difensore dell'Atalanta infatti non c'è solo il Leicester e si registra l'inserimento a sorpresa del Paris ...

