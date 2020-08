Ligue 1, rinviata la prima partita per Coronavirus: Marsiglia-St Etienne non si gioca (Di martedì 18 agosto 2020) Si sarebbe dovuta giocare venerdì alle 19, ma la prima partita della Ligue 1 2020/2021 è stata rinviata. La notizia della positività di quattro calciatori del Marsiglia ha costretto la federazione a posticipare il match. A darne notizia è ‘RMC-Sport’. Il regolamento prevede il rinvio della gara in caso di quattro o più giocatori individuati dai tamponi. E dunque Marsiglia-St-Etienne non si giocherà. Altri due sospetti casi di Coronavirus, avvio della prossima stagione a rischioL'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

