Ligue 1, quattro giocatori positivi al Coronavirus in casa Marsiglia: rinviato il match contro il Saint-Etienne (Di martedì 18 agosto 2020) Manca solo l’ufficialità, ma il match inaugurale della Ligue 1 2020/2021 tra Marsiglia e Saint-Etienne verrà rinviato a causa della positività al Coronavirus di quattro calciatori della squadra di casa. A rivelarlo è il quotidiano francese ‘L’Equipe’, che ha sottolineato come la gara subirà uno slittamento in base alle regole imposte dalla Federazione transalpina, secondo cui una partita va rinviata in caso di positività di quattro o più giocatori di una squadra. In base a questa norma, il match inaugurale della stagione 2020/2021 di Ligue 1 diventa ... Leggi su sportfair

