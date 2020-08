Ligue 1, dalla Francia: rinviata Marsiglia-Saint Etienne dopo quattro positività al Covid-19 (Di martedì 18 agosto 2020) Pronti, partenza, stop. Niente match inaugurale in Ligue 1 con la gara tra Olympique Marsiglia e Saint Etienne, in programma venerdì alle 19:00, rinviata a seguito della positività di quattro giocatori fra i marsigliesi. Secondo quanto riportato dalla radio RMC-Sport la Lega avrebbe preso la decisione di rinviare l’incontro mantenendo alto il livello di allerta poiché sono una trentina, in totale, i calciatori positivi al Coronavirus. Leggi su sportface

