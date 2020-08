Liga, la nuova stagione inizierà il 13 settembre. Deroga per i club impegnati in Europa (Di martedì 18 agosto 2020) Quest’oggi il Consiglio di Amministrazione di Primera e Segunda Division spagnola si è riunito per decidere le date per la prossima stagione sportiva 2020-21. Ancora non ci sono ufficialità, ma la Liga con ogni probabilità inizierà sabato 13 settembre e i club impegnati nelle coppe europee nel mese di agosto avranno una Deroga. Le formazioni interessate sono Real Madrid, Atlético Madrid e Getafe, che dovrebbero cominciare dalla seconda giornata, mentre Barcellona e Siviglia dalla terza. Anche la vincente di Girona-Elche, che decreterà l’ultima promossa in Liga, inizierà più tardi. La conclusione della stagione, invece, è prevista per il 23 maggio. Leggi su sportface

Si devono, infatti, eleggere due nuovi parlamentari al posto di due senatori ... tra chi si doveva e deve candidare nella lista Zaia e chi nella lista Liga Veneta (sotto-dicitura “per Salvini ...

Già in bilico per il secondo posto nella Liga, Setien è poi definitivamente naugrafato dopo ... delude in Champions League : la prossima primavera potrebbe essere eletto un nuovo presidente, ...

Già in bilico per il secondo posto nella Liga, Setien è poi definitivamente naugrafato dopo ... delude in Champions League : la prossima primavera potrebbe essere eletto un nuovo presidente, ...