Liga | campionato al via il 13 settembre | eccezione per chi ha giocato in coppa

Il Consiglio di Amministrazione di Primera e Segunda Division spagnola si è riunito oggi per decidere le date per la stagione sportiva 2020-21.

Manca il comunicato ufficiale ma il massimo campionato inizierà sabato 13 settembre con una ... Anche la vincente di Girona-Elche, che decreterà l'ultima promossa in Liga, inizierà più tardi. La data ...

Lazio, David Silva: “Determinante la mia famiglia”

Silva: “Ho seguito la Liga. Real scelta giusta” David Silva, impegnato con il Manchester City fino a pochi giorni fa in Champions League, ha seguito a distanza il campionato spagnolo: “Ho visto molto ...

