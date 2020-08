Libia, i turchi ci cacciano da Misurata. Camporini: 'Da Roma passività assoluta' (Di martedì 18 agosto 2020) ... tra i più autorevoli analisti di strategia militare e geopolitica: 'Dobbiamo ricostruire dall'inizio una strategia del nostro Paese - dice Camporini a Globalist - nel quadro delle alleanze storiche -... Leggi su globalist

Sloggiati da Misurata per far posto ai turchi. La “Caporetto” italiana in Libia si arricchisce di un altro, mortificante, capitolo. Impegnato nella battaglia contro i “furbetti del bonus” il prode ...

I fatti del giorno - Nord Africa

Roma, 18 ago 16:55 - (Agenzia Nova) - Libia: ministro Difesa Turchia, noi sempre al fianco del popolo libico - La Turchia aiuterà sempre la Libia a conservare la propria integrità e sicurezza, e ad ...

