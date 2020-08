Libano, omicidio di Rafiq Hariri: condannato il militante Hezbollah Salim Ayyash (Di martedì 18 agosto 2020) La Camera di primo grado del Tribunale Speciale per il Libano ha riconosciuto il presunto militante di Hezbollah, Salim Ayyash, colpevole per l‘omicidio del primo ministro libanese, Rafiq Hariri, avvenuto nel 2005, assolvendo gli altri tre imputati: Assad Sabra, Hussein Oneissi e Hassan Habib Mehri. Il Tribunale con sede in Olanda ha giudicato colpevole Ayyash di aver commesso un atto di terrorismo mediante esplosivi, dell’omicidio volontario premeditato dell’ex-primo ministro libanese e delle altre 21 persone morte nell’attentato e del tentato omicidio volontario premeditato delle 226 persone rimaste ferite. Gli altri tre imputati invece sono stati assolti da tutti i capi di ... Leggi su secoloditalia

