L’ex Juventus Tiago è il nuovo allenatore del Vitoria Guimaraes: “Pronto a questa sfida” (Di martedì 18 agosto 2020) Tiago Mendes, ex centrocampista di Juventus e Atletico Madrid, è stato presentato come nuovo allenatore del Vitoria Guimaraes. La notizia era da tempo nota ma solamente nelle scorse ore è avvenuta la conferenza di presentazione del neo tecnico.Tiago nuovo allenatore del Vitoria Guimaraescaption id="attachment 1008563" align="alignnone" width="647" Tiago Vitoria Guimaraes (twitter Vitoria Guimaraes)/captionPresentazione in grande stile per Tiago che ha subito mostrato la sua gioia e il grande entusiasmo per la nuova avventura: "Ci si aspetta molto da me e dalla squadra e io amo le sfide. ... Leggi su itasportpress

