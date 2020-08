L’essenza dell’amore | Il Vangelo del giorno martedì 18 agosto 2020 (Di martedì 18 agosto 2020) Come amare davvero senza egoismi? Che vuol dire essere ricchi e qual è quella ricchezza che non porta alla gioia? Gesù ci indica la via per la vita eterna, Lui che è il Figlio di Dio, l’essenza dell’amore. LITURGIA DELLA PAROLA – Martedì 18 agosto 2020 S. Elena; S. Agapito; B. Paola Montaldi 20.a del … L'articolo L’essenza dell’amore Il Vangelo del giorno martedì 18 agosto 2020 proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

palombo_rossana : RT @EspressoBeatnik: Rinnovamento continuo... Questa è l’essenza dell’amore incondizionata, il nostro dono da Dio. - rossanafrancio1 : RT @EspressoBeatnik: Rinnovamento continuo... Questa è l’essenza dell’amore incondizionata, il nostro dono da Dio. - EspressoBeatnik : Rinnovamento continuo... Questa è l’essenza dell’amore incondizionata, il nostro dono da Dio. - rontagnano : er bacio e un arte.lungo ,dolce,modulato, dato ovunque e l essenza dell l amore.???? - 29luglio1971 : RT @MarcelloLyotard: L’uomo ama, non perché sia suo interesse amar questo o quello, ma perché l’amore è l’essenza dell’anima sua; perché no… -

Ultime Notizie dalla rete : L’essenza dell’amore L’essenza dell’amore | Il Vangelo del giorno martedì 18 agosto 2020 MeteoWeek