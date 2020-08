Le ultime ore di Romiti. Portò la Fiat nella politica (Di martedì 18 agosto 2020) Tony Damascelli In fin di vita il manager romano che ha guidato il gruppo per 25 anni tra Gheddafi, Mediobanca e i poteri forti Romano. Romanista. Di fede, di passione, ovviamente il calcio e la Maggica sono state soltanto un coriandolo nella sua carriera di luci forti, prima vissuta all'ombra, quindi in prima fila. Lo dicono voci sempre più insistenti sulla sua salute. Cesare Romiti è sul punto di concludere a novantasette anni una storia lunga e imprevedibile, considerati i luoghi di origine, essendo stato, il padre suo, un impiegato delle Poste ma che, all'epoca costituiva un dignitoso status della borghesia della capitale. Prima ragioniere e poi ragionatore di cose finanziarie, gelido e astuto, come si deve quando si mettono le mani nel mondo dei denari, degli investimenti, dell'impresa. Quando suo padre abbandonò la ... Leggi su ilgiornale

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 17 agosto: 320 nuovi casi e 4 morti nelle ulti... - MediasetTgcom24 : CORONAVIRUS, 479 NUOVI POSITIVI E 4 DECESSI NELLE ULTIME 24 ORE - Corriere : In Italia, 479 nuovi casi e 4 morti Per numero di positivi è la peggior settimana dal 17-24 maggio - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 18-08-2020 ore 17:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… - adrianopulit : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: Unità di Crisi Regione Lazio: nelle ultime 24 ore i pazienti #covid19 positivi ricoverati nei reparti di ter… -

Ultime Notizie dalla rete : ultime ore Le ultime ore di Romiti. Portò la Fiat nella politica il Giornale In 24 ore nessun nuovo contagio nel pistoiese

Nessuno dei 31 nuovi casi positivi al Covid-19 riscontrati in Toscana nelle ultime 24 ore è stato individuato in provincia di Pistoia. Decessi fermi. Lo dice il bollettino giornaliero della Regione ...

Lione-Bayern Monaco la semifinale di Champions League in chiaro in tv su Canale 5

Lione-Bayern Monaco è la seconda semifinale della Champions League che mette in palio un posto nell'ultimo atto della manifestazione contro ... mercoledì 19 agosto con fischio d'inizio alle ore 21, si ...

Nessuno dei 31 nuovi casi positivi al Covid-19 riscontrati in Toscana nelle ultime 24 ore è stato individuato in provincia di Pistoia. Decessi fermi. Lo dice il bollettino giornaliero della Regione ...Lione-Bayern Monaco è la seconda semifinale della Champions League che mette in palio un posto nell'ultimo atto della manifestazione contro ... mercoledì 19 agosto con fischio d'inizio alle ore 21, si ...