Le Sardine sono meno populiste di quanto possiate immaginare: il NO al taglio dei parlamentari (Di martedì 18 agosto 2020) Le hanno bollate spesso come la manifestazione più tangibile del populismo di sinistra. Invece, la scelta delle Sardine che votano NO al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari spiazza anche i più scettici rispetto al movimento nato in Emilia-Romagna nel corso della campagna elettorale per le regionali di gennaio. LEGGI ANCHE > La firma di un senatore Pd è l’ultima necessaria ad avviare l’iter per il referendum sul taglio dei parlamentari Sardine votano NO al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari Oggi, il gruppo coordinato da Mattia Santori ha spiegato le motivazioni della scelta con un lungo post sui social network. Innanzitutto, il risparmio per le casse dello Stato che non viene ... Leggi su giornalettismo

Così le "Sardine", il movimento nato a Bologna a novembre del 2019 ... nel sistema costituzionale e democratico. *Ma se i numeri non sono importanti, allora perché non “un uomo solo al comando?" 1,35 ...

Al terzo punto le Sardine parlano di efficienza: “Le discussioni parlamentari sono un valore e la velocità esecutiva non è efficienza se sacrifica la rappresentanza democratica”. Infine viene ...

