Le Sardine si schierano per il No al referendum sul taglio dei parlamentari (Di martedì 18 agosto 2020) Pubblichiamo il post con cui il movimento della Sardine dichiara di voler votare no al referendum sul taglio del numero dei parlamentari del 20 e 21 settembre 2020 Le Sardine si schierano per il NO al referendum Costituzionale Parlare del referendum fa paura, ma non possiamo tacere. Il 20 – 21 Settembre saremo chiamati alle urne per votare una riforma costituzionale. Riforma che va a modificare profondamente il nostro Parlamento. Tagliando il numero dei parlamentari si mettono in discussione le fondamenta della democrazia parlamentare, con la sua capacità di esprimere il pluralismo e la complessità della società. In un modello maggiormente orientato alla decisione che alla discussione (come quello cui stiamo ... Leggi su linkiesta

La Costituzione resta. Per queste e tante altre ragioni le Sardine si schierano per il NO, contro questa riforma demagogica e dannosa. Esprimiamo massima stima per le ragazze e i ragazzi di NOstra - ...

A poco più di un mese dal referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari il movimento delle Sardine ha deciso di schierarsi per il No. L’annuncio è comparso nelle scorse ore sulla pagina ...

