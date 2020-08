Lavoro, da oggi cade il blocco dei licenziamenti: ecco i sei casi in cui sono possibili (Di martedì 18 agosto 2020) Lo stop agli atti di recesso datoriale va avanti dal 17 marzo. Fino a ieri, 17 agosto, è stato un blocco generalizzato, che ha riguardato cioè per tutti i licenziamenti, collettivi e individuali, per motivi economici. Ora invece il divieto diventa “flessibile” Leggi su ilsole24ore

