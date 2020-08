Laura Ravetto, sexy foto in bikini come la Boschi. Ma lei è di destra e scatta il linciaggio (Di martedì 18 agosto 2020) Ironie, insulti, critiche, accuse sessiste. Si era scatenato di tutto dopo la pubblicazione di una prima foto sexy di Laura Ravetto in bikini sul sul profilo Instagram. Contumelie contro la donna “di destra” e di fede berlusconiana che non si sono meritate difese d’ufficio da parte delle solite “note” di sinistra, la femministe disperate come Laura Boldrini, Michela Murgia, Asia Argento, Monica Guerritore. Ed ecco che a quel punto la parlamentare azzurra ha rilanciato, dopo aver cancellato la foto, l’ha ripubblicata. Con ironia e un riferimento non troppo vago agli show mediatici di Maria Laura Boschi (nel fotomontaggio, a destra), su ... Leggi su secoloditalia

