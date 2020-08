Laura Cremaschi, il lato B è al top – Foto (Di martedì 18 agosto 2020) Laura Cremaschi, in barca, mostra un fisico super ed un lato B davvero al top. Piggia di like per i fan che apprezzano il bikini blu In barca per gli ultimi scampoli di vacanza, Laura Cremaschi mostra un fisico davvero invidiabile e, soprattutto, un lato B perfetto; fondoschiena “da Oscar” come gli ha scritto in un commento un suo follower, che evidentemente ha apprezzato e non poco la mercanzia messa in mostra dalla influencer. La Foto, pubblicata su Instagram, è stata decisamente apprezzata, con addirittura quasi 4.000 like in meno di 10 minuti. Un tripudio per l’ex Bonas di “Avanti un Altro” che, nell’ultima edizione, ha vestito i panni – pochi – dell’influencer, uno dei personaggi del salottino della ... Leggi su bloglive

GossipItalia3 : Laura Cremaschi Instagram, ipnotica in barca in Sardegna: «Che belle ciliegie!» #gossipitalianews -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Cremaschi Laura Cremaschi, il lato B è al top – Foto BlogLive.it Rotary, un generatore di ozono a Mai stati sulla luna

Nei giorni scorsi il Rotary cremasco san Marco ha donato un generatore di ozono a Mai stati sulla luna, associazione cremasca che si occupa d'autismo. Alla consegna hanno partecipato l'attuale preside ...

Laura Cremaschi Instagram, ipnotica in barca in Sardegna: «Che belle ciliegie!»

La bella Laura Cremaschi ha scelto come meta delle sue vacanze 2020 la Sardegna e ha pensato bene di condividere il suo giro in barca con i numerosi followers su Instagram. Poche ore fa ha pubblicato ...

Nei giorni scorsi il Rotary cremasco san Marco ha donato un generatore di ozono a Mai stati sulla luna, associazione cremasca che si occupa d'autismo. Alla consegna hanno partecipato l'attuale preside ...La bella Laura Cremaschi ha scelto come meta delle sue vacanze 2020 la Sardegna e ha pensato bene di condividere il suo giro in barca con i numerosi followers su Instagram. Poche ore fa ha pubblicato ...