Lamorgese e Di Maio “pagano il pizzo alla Tunisia, 11 milioni” ma arrivano lo stesso (Di martedì 18 agosto 2020) Fratelli d’Italia accusa i ministeri dell’Interno e degli Esteri che pagherebbero 11 milioni di euro alla Tunisia per fermare le partenze. Continuano gli sbarchi di migranti in Italia, soprattutto da quella Tunisia di cui il ministro Di Maio diceva di avere preso il controllo. Lamorgese continua a dire che gli sbarchi dal paese africano sono dovuti alla situazione di crisi che sta vivendo, ma non ci crede quasi nessuno a partire da Matteo Salvini che mostra in un post su Facebook come siano in crisi le famiglie sbarcate con barboncini e vestiti nuovi. Ma è Fratelli d’Italia che lancia l’accusa più dura: Lamorgese e Di Maio “pagano il pizzo ... Leggi su chenews

