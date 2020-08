L’allarme di Ricciardi: «Se continua così le scuole non possono riaprire» (Di martedì 18 agosto 2020) Walter Ricciardi consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza e ordinario di Igiene generale e applicata all’Università Cattolica di Roma al Mattino spiega che se ci dovesse essere un ulteriore aumento dei contagi è ipotizzabile che le scuola non aprano a settembre, tutto dipenderà a questo punto dai comportamenti che le persone terranno e che potranno evitare lo scoppio di nuovi focolai. «Non c’è nessuna parte del territorio nazionale che oggi è immune. Tutte quante le regioni sono vulnerabili e a rischio e ripartono da una condizione simile» Bisognerà dunque attendere per capire se il trend si invertirà dopo la decisione del Governo di chiudere le discoteche e limitare la movida. «Noi possiamo e dobbiamo lavorare perché le scuole riaprano, ma è ... Leggi su ilnapolista

