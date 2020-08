L’agente di Dybala: “Noi siamo pronti per il rinnovo, aspettiamo la Juve” (Di martedì 18 agosto 2020) Come vi avevamo già spiegato, non ci sono motivi affinché Dybala lasci la Juventus. Direttamente dall’Argentina, l’agente dell’attaccante Jorge Antun ha allontanato le voci di divorzio tra la Joya e i bianconeri, confermando invece: “Ho letto voci sui giornali in questi giorni completamente false. Paulo Dybala è un giocatore della Juventus, felice di esserlo, lavoriamo con la società per rinnovare il contratto con la nostra solita predisposizione di sempre”. Le parole dell’agente potrebbero far parte di una strategia ben precisa: Dybala, infatti, chiede una cifra vicina ai 15 milioni a stagione, ritenuti troppi dalla società torinese. L’argentino, in vacanza ad Ibiza, ha un contratto che lo lega alla Juventus fino al 30 giugno 2022. Foto: Twitter ... Leggi su alfredopedulla

