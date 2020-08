Lady Diana, il gioielliere Alberto Repossi racconta dell’anello consegnato il giorno prima della morte (Di martedì 18 agosto 2020) Alberto Repossi, il gioielliere che consegnò a Lady Diana e Dodi Al Fayed un anello il giorno prima della morte non aveva mai raccontato nulla ma dopo 23 anni non dimentica quei giorni. Era l’anello di fidanzamento, quello con cui stavano per annunciare al mondo il loro amore. Sapevano tutti che la principessa e Al Fayed erano una coppia ma ufficializzare la notizia era un passo molto importante. Il gioielliere ha sempre mantenuto il riserbo, si parlava di quell’anello ma non ha mai rivelato nulla alla stampa. E’ al Corriere della Sera che ha raccontato di quel periodo, delle emozioni del loro primo incontro. Era l’agosto del 1997 e ... Leggi su ultimenotizieflash

