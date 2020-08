L'addio a Romiti, il rinvio della prima di Ligue1 e le ultime su Zarco: le notizie del giorno (Di martedì 18 agosto 2020) E non perdere la pagina di Gazzetta su Spotify! Leggi i commenti Calcio: tutte le notizie Gasport 18 agosto - 13:06 Leggi su gazzetta

riotta : Addio al manager Cesare Romiti 1923-2020. Legatissimo al leader di Mediobanca Cuccia, la sua biografia è la storia… - ilfoglio_it : E' morto a 97 anni Cesare Romiti, manager della Fiat che ha accompagnato l’autunno della prima repubblica e il decl… - sole24ore : Addio a Cesare #Romiti, aveva 97 anni. Maggiori particolari tra poco su - GPiziarte : RT @riotta: Addio al manager Cesare Romiti 1923-2020. Legatissimo al leader di Mediobanca Cuccia, la sua biografia è la storia d'Italia del… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Addio a #CesareRomiti, #Mattarella: 'Fu protagonista di una controversa stagione delle relazioni industriali e del capi… -

Ultime Notizie dalla rete : addio Romiti

È morto all’età di 97 anni Cesare Romiti, conosciuto soprattutto per essere stato “al volante” della Fiat per quasi 25 anni, dal 1976, in piena crisi petrolifera, al 1998. Tra i maggiori uomini di ...Addio a Cesare Romiti, morto all'età di 97 anni. Un protagonista del capitalismo italiano, nel ruolo prima di amministratore delegato e presidente della Fiat poi al vertice di Rcs-Corriere della Sera.