“La verità sulla nostra storia”. Elenoire Casalegno e la relazione con Vittorio Sgarbi: “Segni indelebili…” (Di martedì 18 agosto 2020) Elenoire Casalegno si racconta in un’intervista a “Il Giornale” e ne esce fuori un quadro tutt’altro che idilliaco della sua carriera e di come sia cambiato il mondo dello spettacolo. Certo sembra passato un secolo da quando, nel 1994, debuttava nella conduzione del programma musicale Jammin, per poi passare nel ’97 a presentare con un certo Raimondo Vianello Pressing sempre sulla stessa rete Mediaset. Anni ed un’atmosfera completamente diversi, come riconosce la stessa Casalegno: “Erano anni leggeri, spensierati, mica come oggi che serve una scatola di pastiglie di Maalox sempre sul comodino”. Quest’anno Elenoire ha condotto su Tv7 “Vite da copertina” con Giovanni Ciacci, ma il programma sarà condotto l’anno prossimo da ... Leggi su caffeinamagazine

SusannaCeccardi : ?? Stamani in prima pagina su La Verità Mario Giordano mi intervista a tutto campo. Andate in edicola ??… - LegaSalvini : LA VERITÀ SUL MES! BAGNAI (LEGA) ASFALTA BONACCINI E SMASCHERA IL PD - LegaSalvini : LA VERITÀ: SERVE UNA CURA CONTRO IL GOVERNO - Maria53864969 : @matteosalvinimi Perché la verità, brugia Capitano. - CelxenaAshrxver : @iamreynobody @sadprincekylo Siete entrambi sottoni Noi sappiamo la verità -

Ultime Notizie dalla rete : “La verità Hysaj, 'o mese nunn'è ssempe 'e trentuno - ilNapolista IlNapolista