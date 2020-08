La “tredicesima chiave” di Trump (Di martedì 18 agosto 2020) Tutto negli States suggerisce come Donald Trump vada incontro ad una sconfitta scontata. Le “13 chiavi” del professor Allan Lichtman non sbagliano mai la disamina sull’esito (o quasi): Joe Biden è il favorito. Anzi, il candidato dei Dem può dirsi in qualche modo certo di vincere le elezioni presidenziali di novembre. L’accademico statunitense ha elaborato … La “tredicesima chiave” di Trump InsideOver. Leggi su it.insideover

sole24ore : Trump, Israele, gli Emirati e la tredicesima chiave per la Casa Bianca - MondoMercati : Trump, Israele, gli Emirati e la tredicesima chiave per la Casa Bianca -

Ultime Notizie dalla rete : “tredicesima chiave”