La tiktoker Chiara Bianchi infiamma i social: «Quei quattro ba*** che stanno al governo…» (Di martedì 18 agosto 2020) Gaia Bianchi, tra le più famose tiktoker d’Italia, infiamma i social. Amatissima dai più giovani si è scagliata ferocemente contro il decreto Speranza che ha imposto la chiusura delle discoteche e l’obbligo di portare la mascherina dalle 18 fino all’alba. La giovanissima conta 460mila follower su Instagram e oltre un milione e 100mila seguaci su Tik Tok. «Questo governo di m***», è l’esordio di una Story su Instagram in cui attacca il provvedimento. Gaia Bianchi e il video diventato virale Il suo video su Tik Tok è diventato virale e su Twitter c’è stata una vera e propria rivolta nei suoi confronti, con tanto di hashtag a lei dedicato, #GaiaBianchiisOverParty, entrato in tendenza nel ... Leggi su secoloditalia

laLopezNimri : RT @Valentina_naj: Najwa, l'unica tiktoker che voglio vedere ???? @Najwa_Nimri #Najwaitaliateama - chiara_manoli : @daanibeibi e quando è inverno tutti i pr si trasformano in tiktoker -

Non c'è dubbio ormai che TikTok sia diventata l'app preferita di giovani e giovanissimi. La piattaforma di condivisione video ha surclassato nelle preferenze Instagram (che non per niente sta tentando ...C’è qualcosa di struggente, romantico, proustiano, e pure però teneramente mitomane, in questa vostra (nostra) estate italiana. No: #estateitaliana, perché oggi senza hashtag anche le ferie non esisto ...