La terza ondata di CALDO folle d’Agosto 2020 (Di martedì 18 agosto 2020) Proiezioni stagionali, le ricordate? Probabilmente sì. Così come tanti di voi ricorderanno l’esposizione della nostra tesi meteo climatica per agosto. Proiezioni e tesi che combaciavano perfettamente, ovvero erano entrambe orientate su un mese rovente. Eccoci qui, a discutere della terza ondata di CALDO del mese di agosto. Se consideriamo anche quella di fine luglio, siamo alla quarta fiammata africana nel giro di 3 settimane. Dobbiamo parlarne perché rischia di essere la più intensa, o comunque a livello delle precedenti. I modelli previsionali, a tal proposito, continuano a mostrarci alcune divergenze termiche che potrebbero fare tutta la differenza di questo mondo. Le anomalie termiche di sabato 22 agosto Purtroppo, dobbiamo dirlo, il modello più affidabile in assoluto ... Leggi su meteogiornale

