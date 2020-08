La Sea Watch 4 salpa verso le coste libiche (Di martedì 18 agosto 2020) La Sea Watch 4 è salpata dalla Spagna in direzione delle coste libiche. La Sea Watch 3 è stata bloccata dalle autorità italiane. In Grecia l'Unione europea finanzia i respingimenti La Sea Watch 4 è salpata dalle coste spagnole, dal porto di Buriana, per recarsi nel mare antistante alle coste libiche. Sulla nave ci sono anche ‘Medici senza frontiere'. "La traversata verso la Libia richiederà cinque giorni. Da lì, molti rifugiati cercano di attraversare il mare. Opereremo a circa 30 (...) - Tribuna Libera / Libia, Migranti, Sea-Watch Leggi su feedproxy.google

FidanzaCarlo : Non bastavano i numerosi #sbarchi di #clandestini avvenuti nelle scorse ore, adesso prende il mare la #SeaWatch4 un… - LegaSalvini : 'Ci servirà un porto in Italia'. La Sea Watch 4 avverte già Conte - _MiBACT : Siamo il vento, brezza alla conquista delle onde. Vivi il tuo #ViaggioInItalia in questa #EstateItaliana. Lo spot i… - Ivic94757448 : RT @piergiuseppe36: Ue, Sassoli “tifa” invasione e omaggia la Sea Watch 4: “Buon vento in mare. Ora salverete i migranti” - VittoriaB12 : RT @piergiuseppe36: Ue, Sassoli “tifa” invasione e omaggia la Sea Watch 4: “Buon vento in mare. Ora salverete i migranti” -