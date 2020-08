La Roma abbraccia Pedro: l’attaccante ex Chelsea primo acquisto di Friedkin (Di martedì 18 agosto 2020) Nel giorno dell’inizio ufficiale dell’era Friedkin in casa As Roma, con la formalizzazione del passaggio di consegne dall’ormai ex presidente Jim Pallotta, a Ciampino è arrivato anche il primo acquisto del nuovo corso giallorosso. Non è un mistero infatti che la Roma aspettasse Pedro, attaccante spagnolo ex Chelsea, svincolatosi dal club londinese e pronto a vestire i colori giallorossi. Nella giornata di ieri, l’attaccante è arrivato a Roma e si sottoporrà questa mattina ai test medici a Villa Stuart. Per Pedro programmate le visite mediche per la prossima settimana, dopo le quali sarà ufficialmente tesserato come nuovo rinforzo della ... Leggi su italiasera

Ultime Notizie dalla rete : Roma abbraccia Roma, boom di chiamate al call center Covid: «Dobbiamo chiuderci in casa?». «Ho il virus, mi aiuti» Il Messaggero Roma, boom di chiamate al call center Covid: «Dobbiamo chiuderci in casa?». «Ho il virus, mi aiuti»

A volte telefonano solo per sedare gli attacchi di panico. E in alcuni casi sono infondati o dettati dalla paura, dal pentimento di essersi semplicemente lasciati andare a situazioni dove c’era molta ...

Alvisi Kirimoto Centro Civico polivalente, Asilo Nido e Parco Roma

A Roma, in via Grottaperfetta ... unitaria e continua che in parte adagiandosi sul terreno e in parte sollevandosi sembra abbracciare in modo sinuoso e armonico tutta l’area di intervento. Un unico ...

