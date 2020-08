La rivoluzione di Hollywood per inseguire il mondo dello streaming (Di martedì 18 agosto 2020) È già stata battezzata la «grande resa dei conti». O «la settimana che ha cambiato Hollywood per sempre», i giorni in cui il paradigma di un’industria, da tempo in crisi, è saltato in favore di un futuro comunque incerto. Si tratta, in modo concreto, del riassetto aziendale – avvenuto in forma rapida e spietata – che ai primi di agosto ha rivoluzionato i vertici di due giganti del settore dell’intrattenimento visivo: WarnerMedia e NBCUniversal. Una svolta che era nell’aria da mesi, se non da anni e che, grazie anche all’accelerazione imposta dalla pandemia, si è concretizzata in poco tempo. Insieme agli avvicendamenti di personale, alla chiusura di vecchi uffici e settori, si è registrato anche l’ingresso di una nuova cultura aziendale, figlia del digitale – e ... Leggi su linkiesta

